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Культура

Ингеборга Дапкунайте - о псковском беби-спектакле: Чудесное представление

Спектаклем Псковского академического театра драмы завершился детский фестиваль современного искусства «Территория.Kids» в Москве. Два показа беби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» с аншлагами прошли на площадке Образовательного центра Московского музея современного искусства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

В учреждении отметили, что маленькие зрители живо реагировали на происходящее в спектакле, взаимодействовали с артистами, их восторженные реплики стали органичной частью истории. Малыши внимательно следили за персонажами, смеялись, аплодировали, пританцовывали, описывали происходящее ребятам, сидящим рядом. С интересом смотрели спектакль и взрослые. После показа состоялась традиционная фотосессия для зрителей с героями беби-спектакля.

В числе зрителей спектакль посетила известная российская актриса Ингеборга Дапкунайте. «Детей стоит водить в театр, потому что, во-первых, это им нравится, это развлечение; во-вторых, это своего рода образование, потому что при помощи искусства можно научить ребенка прекрасным вещам; и, конечно же, чудесный спектакль, большое спасибо», - отметила она в беседе с пресс-службой театра.

«Огромная благодарность Псковскому театру драмы за путешествие! Мы будем рады встретиться вновь! - оставили отзыв в аккаунте детского сада, воспитанники которого побывали на спектакле. - Этот камерный спектакль с интригующим названием «Невероятные приключения голубя Петра» повествует о странствиях обыкновенного городского голубя и открывает маленьким зрителям большой мир, в котором они совсем скоро станут полноправными жителями. Вместе мы следили за куклами, так похожими на детские игрушки, увидели северное сияние, услышали хокку у горы Фудзи и даже слетали в космос. Спектакль показывает, что мир большой, разнообразный и немного странный, а потому удивительный и прекрасный».

«Территория» – международный фестиваль-школа современного искусства, который объединяет в своей программе проекты, созданные признанными художниками со всего мира, и открывает новые имена. В этом году известный фестиваль сформировал и детскую программу, так появился детский фестиваль «Территория.Kids».

«Невероятные приключения голубя Петра» – новый беби-спектакль Псковского театра драмы, который будет интересен детям в возрасте от 2 до 6 лет. Артисты предлагают малышам отправиться в увлекательное путешествие вслед за отважным голубем по имени Петр. Вместе с героем дети знакомятся с экзотическими странами и их обитателями. Премьера спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» состоялась в Пскове в мае этого года и уже полюбилась публике: голубь Петр стал одним из любимых персонажей маленьких зрителей.

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