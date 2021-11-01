Новая воркаут-площадка открылась в Пскове
В Пскове во дворе дома №4 на улице Карбышева открылась новая спортивная воркаут-площадка. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.
Площадка для воркаута и паркура состоит из 15 разновысоких турников, двойных брусьев; параллельных жердей для отработки статических элементов и упражнений общей физической подготовки; комплекса из шведской стенки, рукохода, скамьи и турников; комплекса из шведской стенки с наклонной скамьёй и перекладиной с кольцами; а также комплекс для дисциплины фристайл. Всего в регионе есть четыре подобных комплекса.
Площадка сделана в рамках проекта развития воркаут-движения и установки спортивных площадок в регионе при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, администрации Псковской области и проектного офиса «Команды 2018».
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