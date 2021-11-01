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Общество

Студенты ПсковГУ претендуют на получение гранта в 500 тысяч рублей

Студенты Псковского государственного университета представили свои проекты на участие в конкурсе «Умник». Это программа поддержки научно-технических проектов студентов и молодых ученых до 30 лет. Победитель – один или несколько человек от области – получит полмиллиона на развитие стартапа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Отбор работ на конкурс проходит по шести приоритетным направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

В числе разработок, представленных студентами Псковского государственного университета, - устройство для чистки зубов с прямой подачей пасты, умная лазерная оптика для транспортных средств, универсальный термоэлектрический генератор для стационарных и мобильных энергетических установок, высокопроизводительная инфраструктура для биржевой торговли.

Организаторы конкурса рассмотрят студенческие проекты по семи критериям: научная новизна, актуальность идеи, техническая значимость, план реализации, перспектива коммерциализации результата НИР, оценка своих возможностей и увлеченность.

Срок выполнения научно-исследовательской работы – не более 24 месяцев. Финальный отбор состоится 7 декабря 2021.

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