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Общество

Самый высокий индекс цитируемости присвоен ПАИ

По итогам прошедшей недели портал «Псковское агентство информации» цитировали чаще других региональных СМИ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия» с 24 по 31 октября. ПАИ присвоен ИЦ 5,39, использовано 1 237 сообщений. 

Псковская лента новостей уверенно держится на втором месте с ИЦ 3,96 и 450 новостями. На третьем месте по цитируемости в регионе стоит портал luki.ru (ИЦ 0,78, 163 цитаты). Далее расположилось ГТРК «Псков» (ИЦ 0,60 и 100 цитат) и замыкает пятерку лидеров «АиФ-Псков» (ИЦ 0,31 и 69 цитат).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как Известия, Рен ТВ, Lenta.Ru, АвиаПорт, ИА «СеверИнформ», Ecology.russia24 и др. Больше всего интереса они проявляли к рубрикам власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, силовые структуры, право, криминал.

В пятерку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения о ремонте Городского культурного центра, о завершении ремонта на двух дорогах, про уничтожение 20 тонн груш, про погоду и про пострадавшую от скоростного поезда девочку-подростка.

Добавим, что в десятку цитируемых также вошли «КП-Псков» и интернет-газета «Псковская правда».

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