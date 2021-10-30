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Культура

Акция «Культурный марафон» в этом году будет посвящена кинематографу

Ежегодная акция «Культурный марафон» пройдёт с 8 ноября по 10 декабря. В этом году она будет приурочена к важной дате в истории – 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Школьники в этот период смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школьной программе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют человеческими эмоциями и какие приемы для этого используют.

Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики и современных фильмов. Материалы теста подготовили эксперты «Кинопоиска» вместе с методистами и экспертами образовательных проектов «Яндекса».

Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться здесь. Присоединиться к проекту могут все желающие – учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы, их получат 100 учителей и 500 учеников.

Цель «Культурного марафона» – увлечь школьников новым «предметом», познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

Напомним, первый «Культурный марафон» прошёл в 2019 году и был посвящен миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой года стала культура народов России.

Организаторы проекта – Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ и «Яндекс».

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