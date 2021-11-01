Экспорт порядка 15 тысяч тонн псковской животноводческой продукции проконтролировали сотрудники Россельхознадзора

11:56, 01 ноября 2021, ПАИ

Экспорт порядка 15,5 тысячи тон животноводческой продукции, произведённой в Псковской области, проконтролировали сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего было проверено почти 34 тысячи тонн животноводческой продукции, произведённой в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Вологодской и Новгородской областях. Среди товаров было около 46 млн куриных яиц, 434 тысячи шкурок пушных зверей, 485 млн доз вакцин для ветеринарного применения. Предприятия Ленинградской области и Санкт-Петербурга экспортировали почти 12 тысяч тонн животноводческой продукции, 46 млн штук и 485 млн доз вакцины. В Псковской области – 15,5 тысячи тонн, Вологодской области – 3,7 тыс. тонн, Новгородской области – 2,5 тысячи тонн.

Больше всего в 2021 году производители Ленинградской области и Санкт-Петербурга отправили на экспорт в другие страны мяса и субпродуктов птицы, свинины, куриного яйца, шкурок пушных зверей, кормов и кормовых добавок и вакцин. В Псковской области больше экспортировали свинины и свиных субпродуктов, в Новгородской области – субпродуктов птицы, а также филе судака, трески и окуня. В Вологодской области – технического жира и мороженого. Подконтрольную продукцию экспортировали в 55 стран мира.