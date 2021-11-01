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Общество

У псковичей есть возможность попасть в мобилизационный резерв

Владимир Шагапов

Жители Пскова могут заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Об этом рассказал заместитель военного комиссара Псковской области Сергей Смирнов на брифинге в медиацентре ПАИ 1 ноября.

Особенностью условия контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами, уточнил спикер.

Граждане, желающие заключить контракт о пребывании в резерве, могут подать заявление в военный комиссариат муниципального образования в соответствии с положением о порядке пребывания граждан РФ в мобилизационном людском резерве, утверждённым постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2015 года № 933.

Гражданам, поступающим в резерв, необходимо иметь образование не ниже среднего (полного) общего, быть по состоянию здоровья годными к военной службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями, физическая подготовленность – по общемедицинским показателям.

В ходе подготовки проходят ежемесячные тренировочные занятия с резервистами – 1-3 суток, ежегодно 15-60 суток – учебные сборы с резервистами на штатных воинских должностях, суммарная продолжительность учебных сборов в мирное время не должна превышать два года.

Основными задачами резервистов являются участие в мероприятиях оперативной мобилизационной боевой подготовки, в ходе прохождения военных сборов, оказание помощи и ликвидация последствий во время ЧС, решение задач в мирное время.

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