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Общество

Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только при ревакцинации

Министерство здравоохранения России рекомендовало использовать российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области, пишет ТАСС.

В связи с распространением дельта-штамма в России Мурашко сообщил об изменениях в методических рекомендациях по вакцинации, где будет прописано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации».

По словам главы Минздрава, для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса.

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