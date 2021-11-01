Эксперт рассказал о риске госпитализации при коронавирусе у людей с больными сосудами

12:24, 01 ноября 2021, ПАИ

Сердечно-сосудистые заболевания повышают риск госпитализации при заражении коронавирусом, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов на пресс-конференции в ТАСС.

По словам специалиста, существует кардиометоболические факторы риска, касающиеся госпитализации в результате заражения COVID-19. «Наличие сердечно-сосудистых болезней или их факторов риска не повышают вероятность инфицирования, то есть заболеть, но вот фактор риска госпитализации со стороны сердечно-сосудистых заболеваний действительно есть отчетливый», – рассказал медик.

Сергей Бойцов отметил, что если человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями заразился коронавирусом, у него также могут появиться микротромбозы, эмболия, обостриться ишемическая болезнь и аритмия.