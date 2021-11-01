Более 606 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

12:47, 01 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 2 108 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 606 306, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 58 317 человек, 49 870 пациентов выздоровело, 915 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.