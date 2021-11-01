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Происшествия

В Пскове устанавливается личность грабителя, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

Грабителя, напавшего на несовершеннолетнюю девочку и с применением насилия требовавшего у нее деньги, ищут псковские следователи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СК России по Псковской области.

Вечером 17 октября у дома №7 по улице Алтаева мужчина, личность которого устанавливается, напал на проходящую мимо несовершеннолетнюю девочку и с применением насилия требовал у нее деньги. 

Следственными органами СК РФ по Псковской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж), устанавливается личность грабителя.

Злоумышленнику на вид около 35-40 лет, рост около 175 см. Среднего телосложения, на лице рыжая щетина. В момент нападения был одет в темную куртку с капюшоном и темные брюки. На правой руке носит перстень из металла серого цвета, верхняя площадка которого из черного камня квадратной формы.  

Лиц, располагающих любыми сведениями о личности мужчины или обстоятельствах произошедшего, просят позвонить по телефонам 290-624, 290-628.

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