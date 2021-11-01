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Культура

Имперский Русский Балет представит в Пскове «Лебединое озеро»

12 и 13 ноября Имперский Русский Балет покажет на сцене БКЗ Псковской областной филармонии балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По сложившейся традиции известный коллектив выступит в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

«Лебединое озеро» - история любви из рыцарских времен, соединившая вымысел и реальность, надежды на счастье, предательство и искупление вины своей жизнью, никого не оставляет равнодушным уже более 140 лет, отметили организаторы.

12 ноября показ состоится в 19:00, 13 ноября — в 11:00 и 15:00.  Билеты можно приобрести в кассе и на сайте филармонии.

Имперский Русский Балет. Художественный руководитель — Заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Художественный руководитель и главный дирижер — Николай Хондзинский

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатель «Пушкинской карты» может приобрести по ней только один билет на одно мероприятие.

Зрители старше 18 лет, смогут посетить балет при наличии одного из двух документов: документа/ OR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.  

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