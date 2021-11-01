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Члены Общественной палаты Псковской области признают актуальность усиления противоковидных мер

Члены Общественной палаты Псковской области признают важность и актуальность вакцинации и усиления мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции для противостояния пандемии COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. 

«Вакцинация – это добровольный выбор каждого гражданина. Важно продолжать совместную работу по ведению популяризационной деятельности. Введение QR-кодов, подтверждающих, что гражданин привит от коронавируса, не болен или переболел, позволяет гражданам посещать значимые для них мероприятия и любимые места в более безопасном варианте и не ограничиваться самоизоляцией. Также эта мера позволяет не закрывать предприятия сферы услуг и тем самым поддержать бизнес. Всем нам надо более ответственно вести себя по отношению к себе и окружающим нас людям», – отметила Наталья Горбачева.

Ранее Общественная палата Псковской области направила предложения по объединению усилий государства, общества, бизнеса и СМИ в противодействии COVID-19 в адрес Общественной палаты Российской Федерации. 2 ноября 2021 г. на итоговом форуме «Сообщество» представители общественных палат обсудят план совместной работы по противодействию пандемии, чтобы мотивировать наших граждан к безопасному и социально ответственному поведению, в итоге снизив риски заражения.

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