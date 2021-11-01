Утечку в котельной на улице Ижорского Батальона в Пскове устраняют специалисты теплосетей

13:52, 01 ноября 2021, ПАИ

Специалисты теплосетей устраняют утечку в котельной №10 на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом сообщает городское муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» в своем Instagram-аккаунте.

«Нам очень повезло, что протечка образовалась не в самый «жаркий период», он наступает, когда приходят по-настоящему сильные морозы. Сейчас температура наружного воздуха не опускается ниже нулевой отметки, а значит, максимальных мощностей нам и не нужно», - отметили специалисты.

Ремонтные работы продлятся как минимум неделю. Специалистам предстоит вскрыть котел, отремонтировать трубу, а затем его снова требуется обмуровать и высушить.