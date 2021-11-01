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Общество

Фестиваль талантов «Кукарача» для воспитанников псковских детдомов пройдет в режиме онлайн

Псковский городской молодёжный центр и Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре, комитета по социальной защите и комитета по образованию Псковской области в режиме онлайн проведут фестиваль «Кукарача», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра. 

Фестиваль является смотром молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений региона. Основной идеей является самореализация талантливой молодёжи, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, и её объединение вокруг деятельности в рамках различных видов искусств.

В этом году количество номинаций было увеличено. Помимо вокала, хореографии, декламации, живописи, лепки и фотографии, добавились рукоделие, блогинг и оригинальный жанр, куда войдут прочие творческие результаты самовыражения. Стоит отметить, что все конкурсные работы и номера должны соответствовать тематике фестиваля – «Зимние приключения».

Кроме того, организаторы продлили приём заявок до 28 ноября, чтобы каждый участник успел подготовить свою творческую работу.

С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться здесь.

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