Заморозки до -1 градуса ожидаются в Псковской области предстоящей ночью
2 ноября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит -1…+4 градуса, днем +4…+9 градусов.
Ветер южных направлений 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Где проводите нерабочие дни?
01 ноября 2021
Утечку в котельной на улице Ижорского Батальона в Пскове устраняют специалисты теплосетей
01 ноября 2021
Наталья Исакова: Вакцинация защищает от тяжёлого течения COVID-19 и смертельного исхода