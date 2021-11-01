Псковское отделение ПФР информирует о работе клиентских служб в нерабочие дни

15:31, 01 ноября 2021, ПАИ

С 1 по 3 ноября все клиентские службы Пенсионного фонда России в Псковской области будут работать в обычном режиме в соответствии с графиком приёма граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Записаться на приём в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи ES.PFRF.RU. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Также записаться можно по телефонным номерам, указанным на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона» – «Контактная информация клиентских служб ПФР Псковской области».

С 1 по 3 ноября в региональном отделении будет работать телефон горячей линии. Позвонив по номеру 8 (8112) 69-64-08, можно получить консультацию по всем вопросам пенсионного и социального обеспечения.

В праздничные дни с 4 по 7 ноября территориальные органы ПФР и телефон горячей линии отделения ПФР по Псковской области работать не будут.

Добавим, что проконсультироваться можно по телефону горячей линии Единого консультационного центра Пенсионного фонда РФ по номеру 600-00-00, который работает в круглосуточном режиме. Звонок бесплатный.

Также задать вопрос можно письменно через Центр консультирования на сайте ПФР либо страницы отделения в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм».

Напомним, что приём граждан по вопросам предоставления государственных услуг ПФР осуществляется по трём дням – понедельник, вторник, четверг. При этом предоставление отдельных жизненно важных услуг, таких как выплата пособия на погребение, заблаговременная работа с лицами, выходящими на пенсию, подтверждение или восстановление учетной записи в ЕСИА, получение свидетельства пенсионера, а также консультирование граждан осуществляется во все рабочие дни в соответствии с общим режимом работы клиентской службы.

В связи с рекомендациями Роспотребнадзора и ограничительными мерами, принятыми в Псковской области, c 1 по 3 ноября отделение Пенсионного фонда по Псковской области рекомендует гражданам использовать механизм получения услуг дистанционно через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда и портал госуслуг, максимально исключив посещение клиентских служб ПФР.