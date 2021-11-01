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Общество

На 22,1% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

По оперативным данным, в октябре на Октябрьской магистрали отправлено 13 млн пассажиров, что на 14,9 % выше октября прошлого года. В пригородном сообщении в октябре отправлено 11,7 млн пассажиров (+13,1 %), в дальнем – 1,3 млн человек (+33,8 %), сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Пассажирооборот по итогам октября 2021 года составил 1,3 млрд пасс-км (+23,6 % к октябрю 2020 года). В пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 13,2 % (436 млн пасс-км), в дальнем следовании рост составил 29,6 % (860 млн пасс-км).

Всего в январе – октябре 2021 года на Октябрьской железной дороге было перевезено более 122 млн пассажиров, что на 22,1 % превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Из них 108,2 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+20,1 %), 14 млн – пассажиры дальнего следования (+40,7 %). Пассажирооборот по итогам 10 месяцев вырос на 34,6 % и составил более 14 млрд пасс-км.

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