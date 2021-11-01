Более 70 сотрудников завода «Титан-Полимер» прошли обучение за счет работодателя

16:42, 01 ноября 2021, ПАИ

Более 70 сотрудников псковского завода «Титан-Полимер» прошли обучение или повысили квалификацию за счет работодателя. На заводе уделяется должное внимание программам обучения сотрудников в форме повышения квалификации или получения новой профессии.

«Мы сами готовим работников, чтобы закрыть кадровые потребности предприятия. Подготовка ведётся по самым разным направлениям. Работники могут повысить свой профессиональный уровень компетенций за счет работодателя», - рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Обучение сотрудников проходит в течение испытательного срока. Большое внимание уделяется вопросам безопасности при работе на высоте, а также навыкам оказания первой доврачебной помощи. Рабочий персонал проходит ежегодное обучение по охране труда с обязательным тестированием по итогам.

Технические специалисты проходят более серьезное обучение – повышение квалификации, профильную подготовку и аттестацию Ростехнадзора в случае, если направление предусматривает такое требование. В образовательных целях заключен долгосрочный договор с учебным центром «СЭМС» в Пскове, узкопрофильное обучение проводилось в специализированных организациях Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Весь коллектив завода (135 работников) прошел обучение основам охраны труда при приеме на работу, а 52 сотрудника – обязательное ежегодное (повторное) обучение для персонала рабочих специальностей.

Проведено обучение по различным специализированным направлениям охраны труда:

обучение и проверка знаний руководителей по охране труда – 97 человек;

по электробезопасности – 22 человека;

по основам пожарной безопасности – 15 человек;

по основам ГО и ЧС – 1 человек;

повышение квалификации в различных областях – 26 человек;

обучение и проверка знаний по работе на высоте – 34 человека;

обучение и проверка знаний, связанных с работой подъёмника-люльки, – 13 человек,

обучение по профессии стропальщик – 11 человек;

водитель погрузчика – 2 человека;

24 человека обучены приёмам первой медицинской помощи.

Ряд сотрудников смогли повысить квалификацию и получить необходимые профессиональные знания за счет государственных программ поддержки предпринимательства. При содействии центра «Мой бизнес» в Пскове пять сотрудников обучены экологической безопасности, 12 – управлению грузоподъёмными механизмами с пульта, 3 – эксплуатации лифтов. Прошли обучение три стропальщика, один электромеханик получил дополнительное образование, сварщик повысил профессиональный разряд.