Директор НПЦ по охране памятников Алексей Калиненко призвал псковичей привиться от COVID-19

16:35, 01 ноября 2021, ПАИ

Директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Алексей Калиненко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации посоветовал каждому жителю региона пройти вакцинацию от COVID-19.

«Советую обязательно всем сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких от вируса», – отметил Алексей Калиненко.

Он также рассказал о своём опыте вакцинации. По его словам, он сделал прививку ещё в мае. «Вакцину перенёс замечательно – как воды попил», – сообщил о своих ощущениях после вакцинации директор центра.

Ранее о своём опыте вакцинации рассказала исполняющая обязанности директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Подробнее о пунктах вакцинации в Псковской области и о режиме работы можно узнать здесь.

Напомним, что в Псковской области с 30 октября начала действовать система QR-кодов – теперь они будут необходимы для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы.