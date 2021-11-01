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Наталья Исакова: Вакцинация защищает от тяжёлого течения COVID-19 и смертельного исхода

Вакцинироваться от COVID-19 необходимо для того, чтобы обезопасить себя от тяжёлого течения болезни и от смертельного исхода. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации заявила исполняющая обязанности директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

«Я советую людям прививаться, если есть такая возможность. Это, прежде всего, необходимо для того, чтобы обезопасить всех от тяжёлого течения болезни, в том числе и от смертельного исхода», – сказала руководитель Госархива Псковской области.

Наталья Исакова отметила, что сделала прививку вакциной «Спутник V» в феврале, как только началась вакцинация. «Я вакцинировалась одна из первых», – уточнила она.

Руководитель Госархива Псковской области добавила, что сотрудники учреждения прививались в пунктах вакцинации в торговых центрах и в поликлиниках. На это им выделялось два оплачиваемых дня.

«Мы много контактируем с гражданами. Поэтому, чтобы обезопасить себя, родственников и других людей, наши сотрудники приняли решение вакцинироваться», – заявила Наталья Исакова.

По её словам, сложностей во время вакцинации не возникло. «Сотрудники перенесли прививку нормально, разве что у некоторых поднялась небольшая температура, но продержалась она буквально день. У кого-то вообще не было никаких проявлений», – уточнила руководитель Госархива Псковской области.

Подробнее о пунктах вакцинации в Псковской области и о режиме работы можно узнать здесь.

Напомним, что в Псковской области с 30 октября начала действовать система QR-кодов – теперь они будут необходимы для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы.

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