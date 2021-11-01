В Псковской области увеличен объем тестирования на коронавирус
В Псковской области увеличен объем тестирования на коронавирус. Об этом доложила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко на совещании у губернатора Михаила Ведерникова 1 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.
Марина Гаращенко отметила, что на прошлой неделе сделано более 16 тысяч ПЦР-тестов, что на 2 тысячи больше, чем неделей ранее. Часть исследований в рамках программы обязательного медицинского страхования передана для обработки коммерческой лаборатории. Руководитель профильного комитета добавила, что ежесуточно в ней обрабатывают около 500 тестов от пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении в Пскове. Время проведения исследования соблюдается и составляет 24 часа.
Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук подтвердил, что эпидобстановка в регионе улучшается. «Ситуация стабилизируется. Видим это по цифрам статистики», — заметил он. Особое внимание Александр Нестерук обратил на то, что, несмотря на значительное увеличение объема тестирования, фиксируется уменьшение первично выявленных случаев заболеваемости.
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