Валентина Валиуллина призвала псковичей ответственно отнестись к переписи населения

16:25, 01 ноября 2021, ПАИ

Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина во время брифинга 1 ноября призвала псковичей ответственно отнестись к переписи населения и ответить на все вопросы переписчиков.

«К переписи относятся все по-разному, кто-то даже с агрессией. Но большинство относятся нормально, потому что понимают, что хотят жить лучше, – отметила спикер. – Если человек наотрез не хочет о себе говорить, то это его конституционное право».

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Также у каждого переписчика будет официальное удостоверение.