В Псковской области усилят контроль за находящимися на домашнем лечении или карантине

16:22, 01 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области усилят контроль за гражданами, находящимися на амбулаторном лечении или карантине по коронавирусу. Такое поручение дал губернатор Михаил Ведерников на совещании по эпидобстановке 1 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В общей сложности в указанную категорию сейчас попадают около 8,5 тыс. человек. Глава региона поручил вернуться к ранее наработанной практике и на уровне муниципалитетов вместе со специалистами Роспотребнадзора усилить работу специализированных групп, которые будут контролировать соблюдение изоляции. Все вопросы организации этой работы в ближайшее время должны быть отработаны на совещании с главами муниципальных образований и профильными специалистами федеральных ведомств.

Михаил Ведерников подчеркнул, что введенное ужесточение противовирусных требований в общественном транспорте положительно влияет на эпидобстановку. Учитывая возможное увеличение количества приезжих из других субъектов, губернатор заявил о необходимости на нерабочей неделе усилить контроль за соблюдением ограничений, установленных для гостиниц.