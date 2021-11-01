Студенты выпускных курсов направления «Туризм» смогут повысить свою квалификацию в Псковской области

16:45, 01 ноября 2021, ПАИ

Студенты выпускных курсов по направлению «Туризм» до конца 2021 года в рамках взаимодействия комитета по туризму Псковской области, Псковского государственного университета и Псковского областного союза туриндустрии смогут пройти повышение квалификации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В ходе обучения будущие специалисты освоят актуальные знания в сфере менеджмента, бизнес-планирования и организации туристского рекреационного проектирования.

Такое решение было принято на рабочем совещании представителей комитета по туризму Псковской области и Псковского государственного университета.

Повышение квалификации будет организовано с целью подготовки кадров для туриндустрии и формирования положительного социального климата в регионе для реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года №2129-р).