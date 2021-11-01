Член этнокультурного общества народа сето: Крайне важно пройти перепись населения

17:07, 01 ноября 2021, ПАИ

«Пройти Всероссийскую перепись населения является крайне важным в государственном смысле и в целом», – заявила член Печорской районной общественной организации этнокультурного общества народа сето Елена Вариксоо в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам члена этнокультурного общества народа сето, перепись населения – это сбор статистических данных, которые в дальнейшем позволят рассчитывать бюджет – муниципальный, региональный и федеральный. В том числе перепись позволит планировать государственные программы и рассчитывать различные затраты. Поэтому Елена Вариксоо считает перепись населения очень важной для государства.

Елена Вариксоо также рассказала, что многие её коллеги и друзья тоже прошли перепись населения, а всю свою семью она переписывала сама.

«Мне понравилось проходить перепись на «Госуслугах», потому что там всё очень просто и быстро. Я потратила совсем немного времени, чтобы записать всю свою семью из пяти человек», – добавила она.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. О первой цифровой всероссийской переписи населения можно прочитать здесь.