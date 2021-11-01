Около миллиона рублей украли мошенники у жителей Пскова, Великих Лук, Дедовичей и Пыталово

20:25, 01 ноября 2021, ПАИ

В Пскове, Великих Луках, Дедовичах и Пыталово за последние дни несколько местных жителей перевели мошенникам около миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Уточняется, что мошенники звонили доверчивым гражданам и представлялись сотрудниками банков.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных по данным фактам уголовных дел, пояснили в ведомстве.