Около миллиона рублей украли мошенники у жителей Пскова, Великих Лук, Дедовичей и Пыталово
В Пскове, Великих Луках, Дедовичах и Пыталово за последние дни несколько местных жителей перевели мошенникам около миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Уточняется, что мошенники звонили доверчивым гражданам и представлялись сотрудниками банков.
Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных по данным фактам уголовных дел, пояснили в ведомстве.
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