В Палкинском районе ввели в эксплуатацию дорогу Воронино – Гриханиха

17:20, 01 ноября 2021, ПАИ

Дорогу Воронино – Гриханиха в Палкинском районе ввели в эксплуатацию после ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На дороге привели в нормативное состояние участок дороги протяженностью около 1,7 километра – отрезок от федеральной трассы Р-23, который проходит через деревню Воронино в сторону населенного пункта Еремино, и участок длиной 445 метров, который ведет к деревне Вернявино.

На данном объекте восстановлено дорожное покрытие на основном ходу, съездах и примыканиях, выполнено устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, укреплены обочины песчано-гравийной смесью, срезаны кустарники и мелколесье, отремонтированы и прочищены водопропускные трубы, а также установлены дорожные знаки.

Финансирование осуществлялось из федерального и областного бюджетов.