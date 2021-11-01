Более 40 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

20:04, 01 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 40 402 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

31 октября в стране зафиксировано 1 155 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 23 187 человек.

Всего по состоянию на 1 ноября в России выявлено 8 554 192 случая заболевания коронавирусом, 7 381 726 человек выздоровело, 239 693 – умерло.