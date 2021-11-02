Артемьев день наступил по народному календарю

07:00, 02 ноября 2021, ПАИ

2 ноября отмечается память Артемия Антиохийского — христианского святого, который жил в IV веке. Об этом сообщает calend.ru.

По преданию, Артемий служил военачальником при императоре Константине Великом и его сыне Констанции. За усердную службу он получил должность наместника Египта. При императоре Юлиане Отступнике начались гонения на христиан, и Артемий раскритиковал его действия. За это наместника арестовали и подвергли пыткам.

Несмотря на многочисленные мучения, святой не отрекся от христианской веры. В результате язычники обезглавили Артемия. Антиохийская диакониса Ариста перевезла его тело в Константинополь, где святого погребли в храме Иоанна Предтечи. Частица мощей мученика в 1073 году попала в Киево-Печерский монастырь.

На Руси люди молили святого Артемия об избавлении от случайной смерти. Также его считали защитником от многих болезней, в том числе от грыжи. Кроме того, Артемия почитали своим покровителем военачальники и атаманы.

Крестьяне верили, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица; его называли близким по духу лесным зверям и птицам. «Волчий корень ему покорен. Волчье лыко — его улыбка», — говорили о родившемся на Артемия. Считалось, что с этого дня к деревням начинают приближаться волки, по поведению которых судили о будущем. Если животные выли — это предвещало морозы. Особенно громкий вой волков либо целой стаи сулил голод.

На Артемия также квасили капусту, которая была одной из любимых закусок русского народа.