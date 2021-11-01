Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Шесть новых светофоров появятся в Пскове до конца года

Фото Pixabay

До конца года в Пскове появятся шесть новых светофоров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Один из подрядчиков – ООО «Спецтехсервис» уже ведет монтаж оборудования на четырех объектах: у здания Главпочтамта на улице Советской, 9, на пересечении Октябрьского проспекта и Иркутского переулка, на улице Коммунальной, 32, на перекрестке Рижского проспекта и улицы Печорской. Срок выполнения работ - 15 декабря.

Подрядная организация ООО «Комсервис» установит два светофора до 20 декабря. Объекты появятся на пересечении проспекта Энтузиастов и Сиреневого бульвара и на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова.

По решению администрации города светофоры устанавливают для повышения безопасности дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах. Объекты будут оборудованы кнопкой вызова, чтобы максимально сократить задержку движения автомобилей.

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Работы проводят в рамках программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

01 ноября 2021

Более 69 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных COVID-19
01 ноября 2021

Шесть новых светофоров появятся в Пскове до конца года
01 ноября 2021

Член этнокультурного общества народа сето: Крайне важно пройти перепись населения
01 ноября 2021

Более 70 сотрудников завода «Титан-Полимер» прошли обучение за счет работодателя
01 ноября 2021

Директор НПЦ по охране памятников Алексей Калиненко призвал псковичей привиться от COVID-19
01 ноября 2021

Михаил Ведерников поручил увеличить темпы вакцинации в Псковской области
01 ноября 2021

В Пскове открылась одна из крупнейших в России заправок для автобусов
01 ноября 2021

Михаил Ведерников поблагодарил судебных приставов региона за ответственный труд

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...