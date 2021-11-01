Шесть новых светофоров появятся в Пскове до конца года

17:56, 01 ноября 2021, ПАИ

До конца года в Пскове появятся шесть новых светофоров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Один из подрядчиков – ООО «Спецтехсервис» – уже ведет монтаж оборудования на четырех объектах: у здания Главпочтамта на улице Советской, 9, на пересечении Октябрьского проспекта и Иркутского переулка, на улице Коммунальной, 32, на перекрестке Рижского проспекта и улицы Печорской. Срок выполнения работ - 15 декабря.

Подрядная организация ООО «Комсервис» установит два светофора до 20 декабря. Объекты появятся на пересечении проспекта Энтузиастов и Сиреневого бульвара и на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова.

По решению администрации города светофоры устанавливают для повышения безопасности дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах. Объекты будут оборудованы кнопкой вызова, чтобы максимально сократить задержку движения автомобилей.

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Работы проводят в рамках программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».