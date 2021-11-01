Более 69 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных COVID-19

18:06, 01 ноября 2021, ПАИ

Псковская область получит порядка 69,7 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о пациентах, которые лечатся амбулаторно под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Решение о выделении средств на лекарства для коронавирусных больных было озвучено 1 ноября на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ. Всего на эти цели в регионы РФ поступит 11 млрд рублей.