95% военнослужащих вакцинировали от COVID-19 в России

18:49, 01 ноября 2021, ПАИ

95 % военнослужащих в Вооруженных силах РФ вакцинированы от COVID-19. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину, сообщает РИА «Новости».

«В соответствии с вашим поручением мы опережающими темпами начали плановую вакцинацию в июле прошлого года, 95 % военнослужащих сегодня вакцинированы, 70 % гражданского персонала и родственников военнослужащих также вакцинированы», – сказал министр обороны.

Как отметил глава Минобороны, это позволяет ведомству иметь низкие показатели заболеваемости и смертности – в два раза ниже, чем в среднем по стране.