Руководитель псковского УФССП поздравил коллег с профессиональным праздником

20:50, 01 ноября 2021, ПАИ

Со 156-летием образования института судебных приставов в России поздравил коллег руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня судебные приставы обеспечивают эффективность судебной системы, неуклонно выполняя решения судов. Укрепляют законность и правопорядок. Формируют уважительное отношение к институту права. Являются гарантом защиты интересов граждан и государства», – отметил Сергей Колесников.

Он также заметил, что быть судебным приставом – почётная миссия. «Верность призванию, корректность и выдержка, строгое следование букве закона – главные качества, которые отличают всех наших сотрудников», – подчеркнул руководитель псковского УФССП.

Также Сергей Колесников выразил благодарность ветеранам службы, которые до сих пор оказывают реальную помощь молодым сотрудникам, повышая их профессиональные и личностные качества.

Он пожелал коллегам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемых сил и энергии, бодрости духа, мира и баланса во всем. «Благодарю за службу!» – заключил руководитель ведомства.