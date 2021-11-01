Михаил Ведерников поздравил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области с 25-летием

21:02, 01 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поздравил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области (ранее – Симфонический оркестр Псковской филармонии) с 25-летием.

«Сегодня Губернаторский симфонический оркестр Псковской области отмечает 25-летний юбилей. Результаты его работы – это новые ежегодные областные фестивали, блестящие балетные спектакли, великолепные совместные проекты с ведущими коллективами страны, смелые экспериментальные форматы, которые неизменно добиваются высоких оценок жителей и гостей Псковской области», – отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что только в этом году концерты оркестра послушали более 15 тысяч человек.

«Благодарю за работу дирижёра Николая Хондзинского, а также всех музыкантов оркестра. Желаю здоровья, успехов, вдохновения и покорения новых творческих вершин! С праздником!» – заключил губернатор.