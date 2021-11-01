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Общество

Псковичам рассказали, как в ноябре будут производиться ежемесячные выплаты будущим мамам и одиноким родителям

Праздничные, а также нерабочие дни, объявленные по указу президента России Владимира Путина в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, не повлияют на график перечисления средств будущим мамам и одиноким родителям. Ежемесячные пособия за октябрь им будут перечислены по обычному графику 3 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Напомним, что право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет (то есть второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении), а также родители или законные представители ребёнка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов.

Кроме того, выплаты положены женщинам, вставшим на учёт в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (от 6 до 12-й недели беременности включительно).

В Псковской области выплата семьям с одним родителем составит 5889,5 рубля в месяц на каждого ребёнка (50 % от прожиточного минимума ребёнка в регионе – 11 779 рублей), а выплата беременной женщине – 6 395 рублей (50 % от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 12 790 рублей).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте (в Псковской области – 11 807 рублей).

Добавим, что на сегодняшний день данные выплаты получает более 7,4 тысячи псковичей.

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