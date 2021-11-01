Фальшивые рубли снова обнаружили в Пскове

21:47, 01 ноября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции изъяли фальшивые рубли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 29 октября в одном из финансовых учреждений города обнаружили тысячерублёвую купюру с признаками подделки. По имеющимся данным, она поступила из магазина в Порхове. А 31 октября в Пскове в другой организации выявили фальшивую банкноту достоинством две тысячи рублей.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимых проверок.

Правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.