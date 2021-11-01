Более 2,6 тысяч рыб изъяла псковская полиция у браконьеров

22:55, 01 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области полицейские изъяли у браконьеров более 2,6 тысячи единиц рыб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, 26 октября в Теплом озере у деревни Чудская Рудница Гдовского района на территории Ремдовского заказника двое безработных местных жителя 23 и 43 лет с использованием сетей незаконно ловили рыбу. Полицейские изъяли у них семь сетей, лодку с мотором, а также около 400 окуней, более 700 единиц плотвы и рыбу других пород – язь, лещ, щука, судак, густера.

Кроме того, в Псковском районе от инспектора рыбоохраны полицейским поступило сообщение о том, что 29 октября в акватории Псковского озера у деревни Липно с помощью сетей ведётся незаконный лов рыбы. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа сотрудников ОМВД России по Псковскому району. Подозреваемыми оказались двое безработных брата 31 и 33 лет, проживающие в селе Серёдка. У них изъяли 12 сетей, лодку, лодочный мотор, свыше 800 экземпляров плотвы, 750 окуней и другую рыбу.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. Устанавливается причиненный браконьерами ущерб. По имеющимся сведениям, он может исчисляться сотнями тысяч рублей.