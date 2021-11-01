Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 2,6 тысяч рыб изъяла псковская полиция у браконьеров

В Псковской области полицейские изъяли у браконьеров более 2,6 тысячи единиц рыб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, 26 октября в Теплом озере у деревни Чудская Рудница Гдовского района на территории Ремдовского заказника двое безработных местных жителя 23 и 43 лет с использованием сетей незаконно ловили рыбу. Полицейские изъяли у них семь сетей, лодку с мотором, а также около 400 окуней, более 700 единиц плотвы и рыбу других пород – язь, лещ, щука, судак, густера.

Кроме того, в Псковском районе от инспектора рыбоохраны полицейским поступило сообщение о том, что 29 октября в акватории Псковского озера у деревни Липно с помощью сетей ведётся незаконный лов рыбы. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа сотрудников ОМВД России по Псковскому району. Подозреваемыми оказались двое безработных брата 31 и 33 лет, проживающие в селе Серёдка. У них изъяли 12 сетей, лодку, лодочный мотор, свыше 800 экземпляров плотвы, 750 окуней и другую рыбу.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. Устанавливается причиненный браконьерами ущерб. По имеющимся сведениям, он может исчисляться сотнями тысяч рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

01 ноября 2021

Более 2,6 тысяч рыб изъяла псковская полиция у браконьеров
01 ноября 2021

Новые фонари установили на Рижском проспекте в Пскове
01 ноября 2021

Ученик псковской школы разработал комплекс по управлению электроэнергией
01 ноября 2021

Фоторепортаж: Одна из крупнейших в России заправок для автобусов открылась в Пскове
01 ноября 2021

Руководитель псковского УФССП поздравил коллег с профессиональным праздником
01 ноября 2021

Более 40 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
01 ноября 2021

Главная тема: ПАИ запустило новый проект с полюбившимися псковичам ведущими
01 ноября 2021

95% военнослужащих вакцинировали от COVID-19 в России

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...