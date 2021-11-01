В ВОЗ дали совет по срокам ревакцинации людям со слабым иммунитетом
Людям с низким иммунитетом необходимо ревакцинироваться от коронавируса через полгода. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», – сообщила Вуйнович.
Она также добавила, что эффективность нерабочих дней в России в части препятствования распространению коронавируса будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер.
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