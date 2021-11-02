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Общество

Вирусологи назвали сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 может выйти на стадию плато через две недели, если россияне будут соблюдать карантинные ограничения. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, пишет газета «Известия».

Вирусолог уверен, что введенные на период нерабочих дней ограничения окажутся эффективны, и чем они строже, тем короче будет срок. «Значимый эффект на кривой заболеваемости мы увидим через неделю. А еще через неделю мы выйдем на плато, после которого заболеваемость должна пойти вниз. Но так произойдет только в случае, если люди действительно будут соблюдать карантин», — сказал Павел Волчков.

Другие вирусологи придерживаются аналогичной позиции. Отмечается, что ограничения в регионах начнут давать результат через 5-7 дней именно столько длится инкубационный период у коронавирусной инфекции.

С 25 октября в Псковской области ужесточены противоэпидемические меры в связи с распространением COVID-19. Подробнее читайте здесь. 

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