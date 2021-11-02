В Псковских теплосетях приступили к проверке оборудования

09:02, 02 ноября 2021, ПАИ

В Псковских теплосетях приступили к проверке оборудования, которое используется в работе. Об этом сообщается на странице предприятия в Instagram.

Речь идёт о бензорезах, трамбовочных машинах, электроинструменте, генераторах и другой технике. «Все эти вещи строго подотчётны и находятся в зоне материальной ответственности каждого структурного подразделения. За их сохранность и исправность отвечает материально ответственное лицо, в нашем случае – это руководитель структурного подразделения», - пояснили в ПТС.

В компании есть ведомость с указанием всех объектов, которые на отчётную дату должны быть проверены. Для каждого из участков есть своя инвентаризационная комиссия, которая в назначенный день выезжает на объект.

На части оборудования имеются QR-коды, в них зашифрована вся информация от момента приобретения до сегодняшнего дня. Именно эти коды считывает комиссия, после чего сведения обрабатывает специальная программа. На расходные материалы (гвозди и шайбы) коды не наносятся.

В ПТС отметили, что инвентаризация необходима, чтобы предприятие понимало, какими ресурсами оно обладает, какое оборудование нуждается в замене и ничего ли не пропало.

Процедура проверок расписана на ноябрь, но многие участки уже её начали, особенно те структурные подразделения, где сменилось руководство.