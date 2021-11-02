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Общество

До конца года в России появится 120 молодёжных лабораторий

Дмитрий Чернышенко в молодежной лаборатории Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарёва. Фото пресс-службы главы Республики Мордовия.

В 2021 году в России в рамках национального проекта «Наука и университеты» появятся 120 новых молодёжных лабораторий. Об этом заявил заместитель председателя правительства, сопредседатель оргкомитета по проведению Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко, сообщается на сайте кабмина.

Вице-премьер отметил, что конкурсный отбор организовало Минобрнауки, он проходил с июля по сентябрь среди научных организаций и вузов – участников научно-образовательных центров мирового уровня. Все заявки также прошли экспертизу Российской академии наук. В конкурсном отборе победила 81 организация. С 1 октября в них началось создание и открытие новых лабораторий.

Основным критерием участия в отборе было создание лаборатории, возраст руководителя которой не должен превышать 39 лет, а общая доля исследователей не старше этого возраста в коллективе должна составлять не менее 60%.

«Проводимые в них исследования позволят правительству более эффективно реализовать новые стратегические инициативы», уточнил Дмитрий Чернышенко. Всего до 2024 года планируется создать не менее 900 молодёжных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием. На их создание и содержание с 2021 по 2023 год будет направляться по 1,8 млрд рублей каждый год. Вице-премьер добавил, что в предыдущие три года в научных организациях уже создано 380 лабораторий.

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