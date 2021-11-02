До конца года в России появится 120 молодёжных лабораторий

09:16, 02 ноября 2021, ПАИ

В 2021 году в России в рамках национального проекта «Наука и университеты» появятся 120 новых молодёжных лабораторий. Об этом заявил заместитель председателя правительства, сопредседатель оргкомитета по проведению Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко, сообщается на сайте кабмина.

Вице-премьер отметил, что конкурсный отбор организовало Минобрнауки, он проходил с июля по сентябрь среди научных организаций и вузов – участников научно-образовательных центров мирового уровня. Все заявки также прошли экспертизу Российской академии наук. В конкурсном отборе победила 81 организация. С 1 октября в них началось создание и открытие новых лабораторий.

Основным критерием участия в отборе было создание лаборатории, возраст руководителя которой не должен превышать 39 лет, а общая доля исследователей не старше этого возраста в коллективе должна составлять не менее 60%.

«Проводимые в них исследования позволят правительству более эффективно реализовать новые стратегические инициативы», – уточнил Дмитрий Чернышенко. Всего до 2024 года планируется создать не менее 900 молодёжных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием. На их создание и содержание с 2021 по 2023 год будет направляться по 1,8 млрд рублей каждый год. Вице-премьер добавил, что в предыдущие три года в научных организациях уже создано 380 лабораторий.