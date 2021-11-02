3 единицы оружия и 35 патронов изъяла Росгвардия в Псковской области за неделю

09:09, 02 ноября 2021, ПАИ

С 26 по 31 октября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 71 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Выявлено 16 административных правонарушений, изъято 3 единицы оружия, 35 патронов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напоминают о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства. Это необходимо сделать за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка в размере 30%.