Пожарные нашли потерявшегося в гдовском лесу мужчину

10:24, 02 ноября 2021, ПАИ

1 ноября в 22:13 сотрудники пожарной охраны нашли мужчину в лесу Гдовского района вблизи деревни Полна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В 21:14 от УМВД России по Гдовскому району поступила заявка на оказание помощи сотрудникам полиции при проведении поисков потерявшегося в лесу 64-летнего мужчины. Его нашли спустя час, медицинская помощь не потребовалась.

В 7:55 в Псковском районе в деревне Родина на улице Юбилейной произошло возгорание неэксплуатируемого строения, там сгорел мусор. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

В 10:20 в Невельском районе в деревне Лехово сгорели 130 рулонов сена, еще 5 удалось спасти сотрудникам пожарной охраны. Предварительная причина возгорания - поджог.

В 11:30 в Пушкиногорском районе в деревне Кошкино выгорел изнутри жилой дом. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на соседнее нежилое строение. Предварительная причина возгорания - нарушение правил при эксплуатации печи.