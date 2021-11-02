Отец Андрей рассказал о визитах в «красную» зону псковской инфекционки

10:02, 02 ноября 2021, ПАИ

Настоятель псковского храма Василия на Горке отец Андрей рассказал «Псковской правде», как встречают его в «красной» зоне областной инфекционной больницы.

Он отметил, что регулярно посещает учреждение по просьбе пациентов или их родственников, и подчеркнул, что врачи стараются изо всех сил, заботятся в силу возможностей о каждом пациенте. По словам священнослужителя, в палатах всегда чисто, там есть все необходимое.

При этом настоятель заметил, что люди никак не хотят понять, что коронавирус – это серьезное заболевание, а для некоторых – смертельное. Есть и среди священнослужителей те, кто несерьезно относится к болезни. «Отец Георгий Ушаков, наш старейший и уважаемый батюшка, тоже умер и тоже несерьезно и даже насмешливо к этой эпидемии относился. Я ходил его причащать. Это печальное зрелище: маленький, худенький, задыхается, маска на лице. Мне пришлось ему несколько раз повторять, кто я. Он через большие муки причастился и через какое-то время скончался», – поделился отец Андрей.

Он заявил, что не раз говорил прихожанам о том, что ни одного смеющегося человека в инфекционной больнице не видел. «У нас в храме, на самом деле, 99,9% людей стоят в масках на службе и правила стараются соблюдать, но есть и такие, кто считает это излишним. Приходится делать замечания, чтобы маску надели», – рассказал настоятель. Он согласился, что маска, как и вакцина, не панацея, но кому-то сможет помочь. По его мнению, в людях говорит гордыня. При этом даже врачи отмечают, что именно те, «кто больше всех хорохорился, отрицал саму болезнь, распространял всякие безумные небылицы из интернета, в больнице себя ведут как самые малодушные: капризничают, плачут, постоянно что-то требуют, грозятся засыпать жалобами».