Более 200 ветеранов в Псковской области получат выплату в 50 тысяч рублей

10:03, 02 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области 218 ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат выплату в 50 тысяч рублей. Из них 4 человека награждены медалью «За оборону Ленинграда» и 214 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Пенсионный фонд автоматически перечислит выплату 50 тысяч рублей ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», согласно Указу президента России Владимира Путина. Соответствующие средства без заявления будут выплачены в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями.

Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд России. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. В случае если пенсионеру установлены сразу две пенсии, единовременная выплата будет перечислена Пенсионным фондом.

Если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц. Прежде всего это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении.

Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.