Прокуратура выявила нарушения правил пожарной безопасности в псковских колониях
Спецпрокурором привлечены к ответственности лица, допустившие нарушения пожарной безопасности в исправительных учреждениях региона, сообщили в областной прокуратуре.
В ходе проверки выявлены нарушения, в целях устранения которых в адрес начальников исправительных колоний внесено четыре представления, которые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В связи с нарушениями спецпрокурором в отношении четырех юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения юридические лица привлечены к административной ответственности.
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