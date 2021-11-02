Прокуратура выявила нарушения правил пожарной безопасности в псковских колониях

10:36, 02 ноября 2021, ПАИ

Спецпрокурором привлечены к ответственности лица, допустившие нарушения пожарной безопасности в исправительных учреждениях региона, сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки выявлены нарушения, в целях устранения которых в адрес начальников исправительных колоний внесено четыре представления, которые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В связи с нарушениями спецпрокурором в отношении четырех юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения юридические лица привлечены к административной ответственности.