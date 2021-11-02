Жителей Псковской области приглашают написать Большой этнографический диктант

10:38, 02 ноября 2021, ПАИ

3 ноября стартует Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», к которой может присоединиться любой житель Псковской области. Она продлится по 7 ноября под лозунгом «Народов много — страна одна!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие традиционно приурочено ко Дню народного единства. Как и в прошлом году, оно пройдет в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru.

Написать диктант могут все жители России и зарубежных стран, он будет доступен на русском языке и на трех иностранных: английском, испанском, китайском.

Участникам предстоит пройти тест из 20 вопросов единой общефедеральной части и 10 вопросов регионального раздела, уникального для каждого субъекта Российской Федерации. Для иностранных участников предусмотрено 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран.

Задания будут опубликованы в 0:01 (по московскому времени) 3 ноября на официальном сайте акции.

За выполнение всех заданий можно набрать максимально 100 баллов. На прохождение диктанта отведено 45 минут.

Каждый участник получит личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов сформируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде, с возможностью получения его на электронную почту.

Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, но и привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Этнографический диктант впервые прошел в 2016 году, тогда участие в нем приняли 90 тысяч жителей России. А уже в 2020 году к акции присоединились более 1,7 млн человек из всех регионов России и 123 стран мира. В прошлом году в Псковской области акцию поддержали более 11 тысяч участников.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru и в официальных группах мероприятия в социальных сетях: https://vk.com/miretno, https://www.instagram.com/etnodictant/, https://www.facebook.com/miretno, https://vm.tiktok.com/ZSJoJTTkE/.