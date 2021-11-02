259 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима

11:21, 02 ноября 2021, ПАИ

Суды Псковской области с 25 по 31 октября рассмотрели 276 дел об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима), сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов региона.

259 нарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, 17 человек получили предупреждения.