Отправление самолета из Пскова в Москву задерживается из-за сильного тумана в столице

11:26, 02 ноября 2021, ПАИ

Отправление самолета рейса Псков - Москва задерживается из-за сильного тумана в столице, сообщает Telegram-канал Псковской области.

По словам директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артёма Тарасова, пока ориентировочно отправление намечено на 11:30, но время может еще измениться.