Отправление самолета из Пскова в Москву задерживается из-за сильного тумана в столице
Отправление самолета рейса Псков - Москва задерживается из-за сильного тумана в столице, сообщает Telegram-канал Псковской области.
По словам директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артёма Тарасова, пока ориентировочно отправление намечено на 11:30, но время может еще измениться.
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